Отрицательные температуры и снег будут в Удмуртии к пятнице

В Удмуртии в ночь на 14 ноября ожидается дождливая и ветреная погода, которая сохранится днем. Температура воздуха окажется в пределах +1..+6°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. 15 ноября также пройдет дождь и снег, а температура воздуха составит 0..+3°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

К четвергу, 16 ноября, столбик термометра опустится и окажется на уровне 0°С. На дорогах возможна гололедица, а также пройдет мокрый снег. 17 ноября в Удмуртию придет отрицательный температурный фон. Ночью и утром окажется -1..-4°С, к вечеру опустится до -4..-6°С.

По предварительному прогнозу, к выходным температура продолжит понижаться.