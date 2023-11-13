19 жителей Стерлитамака осудили за организацию и проведение азартных игр

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19 жителей города, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и незаконном использовании объектов авторского права (пп. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК РФ).

По материалам дела, 38-летний Денис Круглов, 32-летний Айдар Давлетшин и 36-летний Динар Амиров вовлекли в организованную ими группировку 16 человек, среди которых распределили обязанности управляющих игровыми клубами, операторов-кассиров, администраторов, техников, инкассаторов, охранников.

Под нелегальные игровые клубы в городе арендовали три нежилых помещения, в которых установили 33 компьютера с контрафактными программами для азартных игр и 47 игровых автоматов. Правообладателям авторских прав на программное обеспечение нанесен ущерб на сумму более 2,1 млн руб.

Организаторы контролировали игорную деятельность дистанционно. Для конспирации в заведения допускались только проверенные, знакомые игроки. Доход группировки составил более 20,4 млн руб., отметили в прокуратуре.

Денис Круглов приговорен к четырем годам с испытательным сроком три года и штрафом 500 тыс. руб., Айдар Давлетшин получил три года с испытательным сроком два года и штрафом 250 тыс. руб., Динар Амиров — три с половиной года с испытательным сроком два с половиной года и штрафом 300 тыс. руб. Остальным подсудимым назначено от 1 года до 2-х лет условно с испытательным сроком на тот же период.

Майя Иванова

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