Представители Alias Group и проектного бюро ARCHIVISTA выступили на «Ярмарке вакансий»

Представители инвестиционного холдинга Alias Group и проектного бюро ARCHIVISTA (входит в Alias Group) приняли участие в «Ярмарке вакансий», состоявшейся в рамках лидерской обучающей программы «Архитекторы.рф». Эксперты компаний рассказали об опыте работы с кадрами, а также о том, какие перспективы для молодежи открывают стажировки и трудоустройство в структуре холдинга.

«Мы регулярно участвуем в ярмарках вакансий. В этот раз нашей задачей было ознакомить соискателей с деятельностью Alias Group и подробнее рассказать о проектном бюро ARCHIVISTA как о творческой и эффективной команде и настоящих профессионалах. Мы затронули тему проектов, реализуемых компанией, и заявили две вакансии — архитектора и инженера-конструктора»,— отметила Виктория Майер, заместитель руководителя отдела обучения и развития персонала Alias Group.

Отдельно эксперт холдинга остановился на проекте «NeoАкадемия» — корпоративной системе обучения, которая призвана развивать у сотрудников профессиональные навыки и успешно формировать карьеру. Реализуемые методики подготовки кадров созданы с учетом самых современных российских и международных стандартов корпоративного образования исходя из потребностей каждого специалиста.

Также на мероприятии выступил представитель ARCHIVISTA Артем Ладошкин, который рассказал о собственном профессиональном пути, проектах бюро, команде и о планах компании.

Ярмарка вакансий — это карьерное мероприятие для соискателей и работодателей из области архитектуры, дизайна, консалтинга, строительства, девелопмента, государственного и муниципального управления. Здесь молодые специалисты, недавние выпускники и студенты старших курсов знакомятся с опытными профессионалами и представителями компаний и организаций, обсуждают карьерные траектории в сфере городского развития и объединяются для совместной работы над преобразованием городской среды. За четыре года в Ярмарке приняли участие более 3400 соискателей, 75 работодателей и 28 спикеров.

Справка о компаниях: Alias Group — инвестиционная компания, которая объединяет активы из различных секторов экономики. Компания активно расширяет инвестиционный портфель, используя собственный и привлеченный капиталы. Количество сотрудников, занятых сегодня в деятельности холдинга, составляет 1,5 тыс. человек. Сегодня Alias Group динамично развивается, масштабирует бизнес на территории РФ и выходит за ее пределы. ARCHIVISTA — проектное бюро полного цикла. Осуществляет комплексную деятельность от градостроительных концепций до проектирования объектов недвижимости различного функционального назначения. Команда специалистов различного профиля (дизайнеры, архитекторы, инженеры, конструкторы, генпланисты, визуализаторы, градостроители и другие) имеет многолетний опыт реализации крупных проектов, разрабатывает комплексные оригинальные решения, создает уникальные, неповторимые в своей стилистике объекты недвижимости и сопровождает все стадии работы над ними.

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