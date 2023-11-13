В приложении «Сбера» произошел сбой

У пользователей мобильного приложения «Сбера» возникли проблемы с проведением денежных переводов, сообщают российские госагентства. По данным «Интерфакса», переводы не проходят ни внутри банка, ни в другую кредитную организацию по системе быстрых платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

При попытке перевести деньги перевод другому клиенту банка отображается уведомление: «Сервис временно не доступен. Попробуйте повторить операции через 5 минут». С чем связан бой, неизвестно. В Сбербанке информацию пока никак не комментировали.

«Сбер» находится под санкциями Евросоюза и США. В апреле 2022 года его официальное приложение стало недоступно в AppStore. В августе того же года появилось приложение—агрегатор российских банковских программ СБОЛ (Система банковского обслуживания для людей), которое было аналогом приложения «Сбера», но его тоже удалили.

Лаура Кеффер