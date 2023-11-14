Зеленый день: VIRA стала партнером Сбера

Весь ноябрь можно получить скидку на ипотеку в Сбере при покупке квартиры от девелопера

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой комплекс LUNA

Фото: Пресс-служба VIRA Жилой комплекс LUNA

Фото: Пресс-служба VIRA

В ноябре проходит масштабная акция «Зеленый день», приуроченная ко дню рождения Сбербанка. Ведущая строительная компания Новосибирска VIRA является партнером акции. Любой желающий может принять участие — купить квартиру у девелопера на уникальных условиях.

«Партнерство со Сбербанком и участие в такой масштабной акции является очень важным событием для нас. VIRA всегда стремится создавать лучшие условия и выгодные предложения для своих клиентов»,— комментирует Иван Баталов, директор по маркетингу VIRA.

В рамках акции с 9 по 30 ноября будет действовать скидка 1% от стоимости квартиры для всех клиентов VIRA. Чтобы принять участие, необходимо забронировать квартиру, выйти на подписание ДДУ в период действия акции и получить ипотечное решение в Сбербанке.

Среди узнаваемых проектов строительной компании, которые также будут участвовать в акции, — флагманский жилой комплекс-небоскреб GRANDO, недавно вошедший в число лучших по версии премии Urban Awards, ЖК класса «комфорт-плюс» LUNА на Ляпидевского и Gorizont комфорт-класса.

GRANDO — 30-этажный небоскреб бизнес-класса высотой почти 100 м, который станет одним из самых высоких зданий в Новосибирске. Вошел в список финалистов лучших строящихся жилых небоскребов России по версии экспертного жюри авторитетной премии в области жилой недвижимости Urban Awards-2023.

LUNA — это 23-этажный дом класса «комфорт-плюс» с витражным остеклением и стилобатной частью, реализованный в стиле современного функционализма с элементами неоклассической архитектуры. Возводится рядом с главной улицей города — Красным проспектом.

Gorizont — 15-этажный дом комфорт-класса, воплощение лучших инженерных решений. Здесь будут реализованы элементы системы «умный дом» с возможностью дистанционного открывания ворот, оплатой счетов, а также доступом в дом по Face ID, что обычно свойственно жилью бизнес-класса.

VIRA — ведущий застройщик Новосибирска и Сибирского федерального региона, в марте 2023 году компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 кв. м сданного жилья. VIRA — это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

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