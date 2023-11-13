ГК ICL открыла в Иннополисе завод по производству материнских плат

ГК ICL запустила на территории ОЭЗ «Иннополис» завод по производству многослойных материальных плат для мобильных, настольных и серверных систем. Сумма инвестиций в проект составила 2 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проект был запущен при поддержке фонда развития промышленности (ФРП). За счет работы нового завода в Татарстане удвоят объем сборки системных блоков и моноблоков, ноутбуков и планшетов, серверов.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, проект обеспечит независимость РФ в ИТ-сфере. В настоящее время завод готов производить 300 тыс. плат в год, однако в будущем он может выйти на выпуск 1 млн плат.

"Ъ-Казань"