В зоне СВО атаковали машину сотрудника нижегородского заксобрания

Автомобиль сотрудника законодательного собрания Нижегородской области Олега Андерсона атакован в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил председатель закосбрания Евгений Люлин.

По его словам, автомобиль с гуманитарным грузом стал мишенью для FPV-дрона. После атаки машина восстановлению не подлежит.

Олег Андерсон жив. В законодательном собрании он занимает пост консультанта управления информационной политики. На своей странице ВКонтакте господин Андерсон пишет, что эта поездка на Донбасс была для его внеплановой и что он напрасно пренебрег правилами маскировки во время движения в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Андрей Репин