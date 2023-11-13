В Угличе установят трехметровые скульптуры рыб

В Угличе Ярославской области на Красноармейском бульваре до 31 декабря установят три скульптуры рыб. Соответствующий контракт уже подписан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Углич

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Углич

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Согласно сайту закупок, заказчиком работ по поставке и монтажу скульптур выступает МБУ «Служба городского хозяйства» Углича, подрядчиком — ООО «3Д-Бетон Инжиниринг». В контракте указывается, что подрядчик должен установить три скульптуры из белого бетона длиной до 3,5 метров: «Рыба Сом», «Рыба Осетр», «Рыба Щука». Стоимость каждой скульптуры составляет 422 тыс. руб. Учитывая работы и монтаж общая стоимость контракта — 2,8 млн руб.

Контракт подписали еще 2 ноября с единственным подрядчиком, работы должны выполнить до 31 декабря 2023 года. Сейчас работы находятся в стадии исполнения.

Алла Чижова