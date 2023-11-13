Защита бывшего футболиста сборной России Бугаева не смогла оспорить его арест

В Краснодаре краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты Алексея Бугаева, экс-игрока российской футбольной сборной, мера пресечения в виде содержания по стражей не изменилась, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Спортсмена обвиняют в попытке реализации особо крупной партии наркотиков, он останется в следственном изоляторе до 31 декабря этого года.

Алексей Бугаев был арестован в Краснодаре 3 ноября после того, как полицейские при досмотре обнаружили у него в кармане порошок весом 478 г, который оказался наркотическим веществом – производным n-метилэфедрона. Экс-футболист в ночное время находился на территории Кубанского агроуниверситета, полицейским показалось подозрительным его поведение. Следствие полагает, что Алексей Бугаев достал из тайника партию наркотика, чтобы перевезти его в Сочи и там продать. Защита в момент ареста заявляла о том, что экс-футболист не признавал себя виновным и называл случившееся провокацией.

Алексей Бугаев играл в футбольных клубах «Торпедо», «Химки», «Томь», «Краснодар». В 2004 году выступал за сборную России на чемпионате Европы.

Анна Перова, Краснодар