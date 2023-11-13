Житель Омска не смог через суд добиться освобождения от службы в армии

Районный суд Омской области не удовлетворил иск призывника к военкомату по решению о его призыве, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Истец указал, что состоит на учете в отделении военного комиссариата Горьковского и Нижнеомского районов области. Осенью текущего года после медосмотра он был призван на военную службу. Однако, по мнению заявителя, не были проведены обязательные исследования до начала медосвидетельствования, таким образом, военный комиссариат нарушил ряд нормативных актов.

Суд установил, что в действиях военкомата никаких нарушений не было. В связи с чем заключение врачей о категории годности к военной службе с незначительными ограничениями является законным. На основании медзаключения призывной комиссией местного жителя определили в сухопутные войска.

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Александр Киселев