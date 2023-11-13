В Москве умерла драматург Нина Садур

В Москве после продолжительной болезни скончалась писательница и драматург Нина Садур, сообщила ее дочь Екатерина Садур на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня, в воскресенье, 12 ноября 2023 года моя мама Садур Нина Николаевна в 11.40 по московскому времени отошла ко Господу»,— написала Екатерина Садур.

Отпевание, гражданская панихида и похороны состоятся 15 ноября. Отпевание пройдет в храме Святителя Николая Мирликийского в Бирюлево.

Нина Садур родилась в Новосибирске в 1950 году в семье поэта Николая Перевалова и учительницы русского языка и литературы Виктории Колесниковой. Окончила Литературный институт имени Горького в Москве. Начала писать в конце 1970-х годов, первая публикация — в журнале «Сибирские огни». Первый сборник пьес «Чудная баба», который вышел в 1989 году, принес ей славу. Тогда же ее приняли в Союз писателей СССР.

Спектакли по пьесам Нины Садур ставили известные российские театры — московские Ленком Марка Захарова, театр «Сфера», Театр имени Вахтангова, «Школа драматического искусства» и петербургские Молодежный театр на Фонтанке и ЦЕХЪ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте