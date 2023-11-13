Четверть жителей Ижевска интересуются курсом доллара и евро

В столице Удмуртии курсом доллара интересуются 26% экономические активных местных жителей, сообщает пресс-служба SuperJob. Интерес к евро оказался незначительно ниже — 23%. При этом свежие котировки валют мужчинам важнее, чем женщинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Отметим, что ижевчане также имеют собственный прогноз стоимости валюты на первый рабочей день следующего года. Так, по мнению респондентов, на 9 января 2024 года доллар окажется на уровне 103,46 руб., евро — 112,75 руб.