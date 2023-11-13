Более 1,3 млн жителей Волгоградской области привились от гриппа

Прививки от гриппа сделали более 1,3 млн жителей Волгоградской области, сообщает администрация региона. Чиновники отмечают, что на данный момент на территории субъекта РФ санитарно-эпидемиологическая ситуация ниже эпидпорога.

В областной администрации со ссылкой на специалистов отмечают, что регион ждет сезонный подъем заболеваемости.

В связи с этим губернатор Андрей Бочаров поручил подчиненным следить за необходимым уровнем запаса противовирусных и лекарственных препаратов в медучреждениях, контролировать ситуацию в социальных учреждениях, а также организовать вакцинацию для трудовых коллективов.

Никита Маркелов

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