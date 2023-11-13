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обновлено 12:45

Скончался еще один пострадавший в ДТП с КАМАЗом

Количество погибших в ДТП, произошедшем в Прикамье 11 ноября, увеличилось до трех – в больниц скончался 15-летний подросток. Об этом сообщает ТК «Рифей» со ссылкой на краевой минздрав.

Фото: Авария на дороге Пермь-Березники, фото - ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: Авария на дороге Пермь-Березники, фото - ГУ МВД по Пермскому краю

Утром 11 ноября на 122 км трассы водитель автомобиля ВАЗ-2104 под управлением 25-летнего мужчины начал совершать обгон и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и совершавшим поворот КАМАЗом. На месте аварии погибли пассажиры ВАЗа – 35-летняя женщина и полуторагодовалый ребенок. Из пяти пострадавших в больнице остаются трехлетний мальчик и 40-летний мужчина.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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