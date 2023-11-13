«Джи-групп» и KazanExpress расторгли договор о продаже логоцентра в Татарстане

Компания «Джи-групп» и татарстанский маркетплейс KazanExpress аннулировали сделку по купле-продаже логоцентра в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Напомним, логоцентр планировали открыть под Казанью в этом году. Сумму сделки оценивали в 3,6 млрд руб. Но сделку пришлось расторгнуть в связи с тем, что ритейлер «Магнит» стал новым владельцем 100% акций ООО «Казаньэкспресс».

«Магнит» закрыл сделку по покупке KazanExpress на прошлой неделе. На базе нового актива ритейлер запустит собственный маркетплейс.

"Ъ-Казань"