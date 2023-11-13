Жителя Алтая задержали за поджог здания отдела полиции

В Республике Алтай задержан мужчина, который поджег здание отделения МВД России по Чемальскому району. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст. 313 УК РФ), сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

Как указывается в материалах ведомства, 12 ноября житель Чемальского района поджег в стеклянных банках легковоспламеняющуюся жидкость и бросил их в здание полицейского участка. Загорелась входная дверь и фасад здания полиции. В результате происшествия никто из сотрудников полиции не пострадал. Следствие считает, что поджигателем двигали хулиганские мотивы.

Официальный Тelegram-канал МВД республики сообщил, что ранее мужчину доставили в полицейский участок за неповиновение. Он находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, вел себя грубо и агрессивно, а на требования стражей порядка проехать в отделение, ответил отказом. После составления протокола, задержанного отпустили домой по состоянию здоровья. Мужчину разозлили действия полицейских, и он решил им отомстить.

В настоящее время правоохранители готовят ходатайство в суд об аресте задержанного.

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Илья Николаев