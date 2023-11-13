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Коммерсантъ FM
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«Продолжение красивой истории»

Светлана Бардина — о второй очереди «Павелецкой Сити»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о благоустройстве жилого комплекса от девелоперов MR Group и Level Group.

Фото: MR Group

Фото: MR Group

Всегда интересно наблюдать, как растет и развивается девелоперский проект. Сначала монолит, затем окна и фасады, потом внутренние инженерные работы и отделка входных групп, а во дворе в это время сажают деревья и расставляют лавочки. И вот уже жители получают ключи от своих новых квартир.

Первая очередь жилого комплекса «Павелецкая Сити» в Даниловском районе от девелоперских компаний MR Group и Level Group готова. Она включает в себя пять корпусов переменной высотности от 9 до 46 этажей. Здесь уже живут, здесь слышен детский смех в уютном дворе. А в кафе прямо в одном из корпусов разливается запах свежесваренного кофе и круассанов. Красивый и продуманный проект — один самых востребованных жилых комплексов бизнес-класса в городе.

И у этой истории есть продолжение, а точнее, вторая очередь, развивающая узнаваемую концепцию всего проекта от бюро СПИЧ. Здесь нью-йоркская архитектура рядом с Москвой-рекой и современные инженерные решения. Активно возводятся еще четыре корпуса высотой от 27 до 42 этажей. Концепция благоустройства от бюро ADM — эта команда дала стильное решение по планированию и наполнению внутренней территории. Дизайн лобби в стиле ар-деко от бюро Олега Клодта, входящего в топ лучших дизайнеров. И это своего рода гарантия, что новые корпуса также станут исключительными и максимально комфортными для будущих резидентов.

Кстати, до ввода в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса «Павелецкая Сити» осталось совсем немного времени. Он запланировал уже на весну следующего года.

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