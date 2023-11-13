Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, чем примечателен локализованный в России немецкий бренд reinWell.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба reinWell Фото: Пресс-служба reinWell

Нам могут сколько угодно твердить, насколько вредна для автомобиля энергичная поездка на непрогретом двигателе. Но когда мы спешим, мы об этом не думаем. Привычка ездить на машине туда, куда можно дойти пешком, неполезна не только для уставшего от сидячего образа жизни человеческого организма, но и для мотора, который перестает работать, не достигнув своей рабочей температуры.

Что любопытно, в погоне за маркетинговыми целями уменьшают ресурс двигателей и сами автопроизводители. Ставят многоступенчатые коробки, которые дают плавность хода, но при этом не дают мотору толком раскрутиться. Другая крайность — двигатели малого рабочего объема, но для большей отдачи оснащенные турбинами. Тут обороты постоянно гуляют возле красной зоны, что тоже неполезно.

Защитить двигатель от наших вредных привычек и от коварства автопроизводителей призвано моторное масло, его своевременная замена и качество самого продукта. Знакомые бренды ушли, а затем вернулись путем параллельного импорта, и за их подлинность никто не поручится. То есть покупать лучше продукт, о качестве которого есть с кого спросить, например, марки reinWell.

Бренд reinWell был зарегистрирован в Германии, после локализован в России. Долгое время он поставлялся большими фасовками в сервисные предприятия и корпоративные парки, а теперь вышел и в розницу. Иными словами, это немецкий продукт, проверенный профессионалами, но за счет локализации производства у нас в стране имеющий цену, сопоставимую с отечественными маслами.

В настоящий момент reinWell сотрудничает с официальными автомобильными представительствами в России и признан брендом 2023 года в сегменте ГСМ премии «Мировые автокомпоненты». Голосовали и профессионалы отрасли, и конечные потребители, на основании чего свое мнение сформировало жюри из технических экспертов, автожурналистов и инженеров.

Кроме моторного масла reinWell предлагает российским автовладельцам очистители, средства для ухода за шинами и стеклами, словом, широкий ассортимент спецжидкостей, которые, может, и не исправят наших привычек, но в значительной степени защитят от них наши автомобили.