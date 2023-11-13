Концерн «Калашников» из Удмуртии покажет образцы на выставке в Дубае

Концерн «Калашников» из Удмуртии презентует образцы своей продукции в рамках международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023. В экспозиции будут снайперская винтовка Чукавина СВЧ, автомат Калашникова АК19, пистолет Лебедева компактный ПЛК, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, а также комплекс с управляемыми боеприпасами КУБ-Э и модульные разгрузочные системы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Выставка состоится с 13 по 17 ноября в Дубае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам президента акционерного общества Алана Лушникова, предприятие рассматривает выставку как площадку для проведения рабочих встреч и обсуждения многочисленных вопросов с перспективными проектами. Такая тенденция сложилась из-за динамично развивающегося военно-технического сотрудничества со странами Персидского залива.