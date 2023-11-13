Эксперт: на Кубани растет дефицит овощеводов и механизаторов

В последние годы в Краснодарском крае растет дефицит массовых специалистов: овощеводов и механизаторов. Такое мнение «Ъ-Кубань» озвучил гендиректор АО «Агрохолдинг Белая Дача» Вадим Матусевич. Ситуация, по словам эксперта, непростая, но контролируемая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Решение проблемы, как считает господин Матусевич, лежит в нескольких плоскостях: повышении производительности труда каждого задействованного сотрудника через дополнительную механизацию и автоматизацию, а также использование цифровой трансформации (прогнозирование, точечное земледелие); в повышении значимости профессий АПК в глазах населения; в подготовке молодых кадров в специализированные учебных заведениях.

О дефиците кадров в отрасли ранее высказалась первый замглавы федерального Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, ситуация с кадрами в АПК более критична, чем в других отраслях – сектору не хватает около 200 тыс. специалистов. Госпожа Лут связывает это с низкими зарплатами.

«Любой регион возьми, практически нигде нет в АПК зарплаты хотя бы на уровне средней зарплаты по региону… Люди от нас уходят», – заявила замминистра.

Вячеслав Рыжков

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