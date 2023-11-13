Рабочая группа ЗакСа одобрила концепцию с 857 км велодорожек до 2030 года

Рабочая группа при постоянной комиссии по транспорту Законодательного Собрания Санкт-Петербурга одобрила проект развития городской велоинфраструктуры до 2030 года. В документе предлагается построить за этот срок 857 км велодорожек во всех районах города, сообщили в комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из них 368 км — с 2024 по 2027 годы, 489 км — с 2028 по 2030 годы. Утвердить проект депутаты планируют к концу ноября.

В комитете напомнили, что сейчас в Петербурге проложено 143,7 км велодорожек. Сейчас завершается обустройство дорожки, которая проходит вдоль улицы Коллонтай от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности. К концу ноября запланировано открытие дороже на Глухарской улице и проспекте Косыгина.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте