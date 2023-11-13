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Власти Саратова за полтора месяца хотят построить дом для переселенцев

Саратовские чиновники рассчитывают найти подрядчика, который до 29 декабря 2023 года построит 10-этажный жилой дом для переселенцев из аварийного жилья. Соответствующий аукцион на портале «Госзакупки» разместило подведомственное городской администрации МКУ «Капитальное строительство».

В многоэтажке должно быть 90 квартир; строение запланировано панельным и двухсекционным.

Проект здания был готов еще в июле, там стоимость работ оценивалась в сумму порядка 300 млн руб. Сегодня чиновники ищут фирму, которая построит дом за 271 млн.

Итоги конкурса чиновники планируют подвести 22 ноября.

Никита Маркелов

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