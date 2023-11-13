В Крыму отец троих детей умер, отравившись угарным газом

В селе Кировском Черноморского района Крыма 51-летний отец троих детей умер, отравившись угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, накануне брат гражданской супруги погибшего, не имеющий необходимого образования, установил в ванной комнате котел с подключением к баллонному газу. При этом вытяжка не была установлена.

В результате происшествия также пострадала сожительница мужчины. Женщину доставили в реанимацию. Дети гражданских супругов не пострадали. Они находятся у родственников.

По факту произошедшего прокуратурой региона организована проверка.

Анастасия Донскова

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