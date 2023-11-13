Фонд оплаты труда нижегородских педагогов в 2024 году должен вырасти на 13,2%

В Нижегородской области фонд оплаты труда работников государственных образовательных учреждений должен быть увеличен на 13,2%. Об этом глава областного министерства образования Михаил Пучков сообщил, отвечая на вопросы нижегородцев в социальной сети ВКонтакте. Он также отметил, что в октябре текущего года была произведена индексация окладов педагогов на 6,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В проекте областного бюджета на 2024 год говорится, что всего на обеспечение деятельности государственных образовательных и иных учреждений, подведомственных областному минобразования в будущем году будет направлено 12,4 млрд руб., что на 17,7% больше к первоначальному бюджету 2023 года.

Увеличение ассигнований связано ростом заработной платы отдельных категорий работников, названныхх в «майских» указах президента РФ и с учетом того, что их среднемесячный доход от трудовой деятельности должен быть доведен в 2024 году до 50,2 тыс. руб.

Также планируется довести зарплату низкооплачиваемых категорий работников минимум до 19,2 тыс. руб. В октябре 2024 года ожидается очередная индексация зарплат педагогов на 7,2%.

Андрей Репин