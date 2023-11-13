Руководство КамАЗа создало антитеррористическую комиссию

На КамАЗе приняли решение создать антитеррористическую комиссию. Приказ об этом подписал гендиректор предприятия Сергей Когогин, передает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цель комиссии будет заключаться в координации работы по недопущению действий и процессов, создающих предпосылки для формирования угроз совершения терактов, профилактике негативных факторов и условий, способствующих их возникновению и развитию, а также минимизации или ликвидации последствий их проявления.

Главой комиссии стал сам господин Когогин, а его решения будут обязательны для исполнения.

"Ъ-Казань"