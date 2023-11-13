На реконструкцию корпуса здания правительства Башкирии выделят до 44 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» ищет подрядчика для реконструкции здания правительства Башкирии, расположенного на улице Тукаева, 46 (литер «Д»). Начальная максимальная цена закупки составляет 44 млн руб., закупка будет профинансирована из республиканского бюджета. Работы запланированы с 1 января 2024 года по 20 декабря 2025 года, следует из материалов портала госзакупок.

Объект представляет собой одноэтажное здание площадью 233,5 кв. м, используемое как склад для хранения товарно-материальных ценностей, необходимых для нормальной эксплуатации дома правительства и прилегающей территории. Здание расположено на участке с ярко выраженным уклоном местности в стилобатной части и окружено подпорными стенами. Кровля используется как смотровая площадка.

При проведении капитального ремонта в здании предлагается разместить складское и подсобное помещения, на его антресоли запроектированы санузел, кладовая уборочного инвентаря и еще одно подсобное помещение. Планируется модернизировать системы водоснабжения, теплоснабжения, провести фасадные и кровельные работы.

В проекте предусмотрена замена оконных и дверных блоков и ворот, демонтаж существующих перегородок, балок перекрытия, колонн, замена пола и внутренние отделочные работы. Исполнитель также должен благоустроить прилегающую территорию и заменить флагштоки на более современные.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ГКУ «Хозяйственное управление» также ищет подрядчика для реконструкции литера «В». Начальная максимальная цена закупки составляет 120,6 млн руб. Объект также является складом.

Наталья Балыкова

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