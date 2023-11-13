В Саратовской области до конца года жилье могу получить 1,5 тыс. детей-сирот

Очередь из детей-сирот на получение жилья в Саратовской области до конца 2023 года может сократиться более чем на 1,5 тыс. человек, сообщили в Telegram-канале спикера Госдумы "Володин Саратов.

По словам Вячеслава Володина, в 2021-2022 годах за счет привлеченных средств жилье число ожидающих квартир сирот сократилась почти вдвое — с порядка 7 тыс. до 3677 человек на январь 2023 года.

Политик сообщил, что на обеспечение жильем нуждающейся категории граждан выделено порядка 3 млрд руб.

Никита Маркелов