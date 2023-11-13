В Челябинске планируют запустить производство сульфида натрия

Фонд развития промышленности (ФРП) Челябинской области одобрил выдачу первой региональной промышленной ипотеки. Заем в размере 49,9 млн руб. получит ООО «Доминат» (Челябинск) на строительство цеха по производству сульфида натрия, сообщает ФРП региона.

Челябинская компания станет первым на территории России производителем этого вещества, применяемого в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности. «Доминат» получит средства под 4% годовых сроком на пять лет. С их помощью планируется построить комплекс общей площадью 1,27 тыс. кв. м, включающий основной цех, административно-бытовые помещения и склад готовой продукции. Общая стоимость проекта с учетом оборудования и пополнения оборотного капитала для запуска производства составит 291,7 млн руб. Будет создано более 20 новых рабочих мест, 10 из которых – высокопроизводительные.

По словам генерального директора ООО «Доминат» Павла Тупицина, строительство и обустройство площадки должно завершиться в четвертом квартале 2024 года, к лету 2025 производство составит не менее 3 тыс. т готового продукта. В дальнейшем мощность планируется нарастить до 7 тыс. т. «Основными потребителями сульфида натрия станут горно-обогатительные производства. Там это вещество используется в процессе флотации при обогащении свинцово-цинковых, медных, молибденовых и иных руд. Уже достигнута предварительная договоренность о поставках нашей продукции не только в Уральском регионе, но и за его пределами. Ведь сейчас товарный сульфид натрия в России не производится. Практически весь объем завозится из Китая», – говорит Павел Тупицин. После запуска комплекса планируемый объем продаж составит 281,2 млн руб. ежегодно.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», региональную программу «Промышленная ипотека» ФРП запустил в марте этого года. Льготный кредит можно получить на покупку, строительство, а также на реконструкцию производственных зданий. Размер займа – от 10 млн до 50 млн руб. Процентная ставка – 3-5%.

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