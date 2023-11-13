За выходные в центре Петербурга убрали 23 нелегальных торговых точки

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга за выходные дни освободили 23 нелегально занятых участка из-под торговых прилавков в центре города, сообщила пресс-служба комитета.

11 и 12 ноября прошли профилактические рейды комитета в Центральном, Невском, Фрунзенском и Выборгском районах. От прилавков, торгующих цветами, сувенирами, овощами и фруктами освободили участки на улице Марата, Невском и Лиговском проспектах, на канале Грибоедова и Балканской площади, улице Бабушкина, у метро «Озерки» и «Удельная», на проспекте Энгельса. Торговое оборудование и товары изъяли. Лиц, организовавших торговлю, привлекут к административной ответственности.

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