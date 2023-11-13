В Омске ищу подрядчика на разработку проекта интеграции метро в транспортную сеть города

В Омске ищут подрядчика на разработку проектно-технических решений по интеграции недостроенных объектов омского метрополитена в транспортную инфраструктуру города, следует из данных портала госзакупок. Стоимость контракта как и ранее составит 121,3 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября, итоги будут подведены спустя два дня. По условиям договора, проект интеграции необходимо разработать до 24 декабря 2024 года.

Изначально заявка была размещена 12 октября. После обращения одного из участников аукциона проектно-инжиниринговой компании «Мостовик» в УФАС, ведомство признало жалобу организации частично обоснованной, указав на нарушение со стороны заказчика «в части неустановления требований к презентационным материалам и визуализации объектов».

По итогам предыдущих торгов победителем стала белорусская компания ОАО «Минскметропроект», которая предложила выполнить работы ниже изначально заявленной стоимости за 120,7 млн рублей.

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Александр Киселев