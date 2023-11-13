Фильм «По щучьему велению» собрал в Ярославской области 12 млн с начала ноября

Фильм «По щучьему велению» стал лидером кинопроката в Ярославской области, за последние две недели сборы составили 12,1 млн руб. Об этом говорят данные статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фильм стал наиболее популярным среди ярославцев: его посетили 46 тыс. зрителей, состоялось 948 сеансов. Средние сборы за сеанс составляют 12,7 тыс. руб., а среднее количество зрителей на сеанс — 49 человек. Фильм «По щучьему велению» остается лидером кинопроката и по всей России: общие сборы достигли 1,7 млрд руб.

На втором месте в области фильм «Минуточку», который показывают в Ярославле совместно с фильмами «Барби», «Оппенгеймер», «Пять ночей с Фредди». На «Минуточку» в Ярославле не продают отдельных билетов, но сборы фильма, согласно данным Фонда кино с начала ноября в Ярославской области, составляют 3,5 млн руб. Его посетили 10 тыс. зрителей.

Третьим по сборам в Ярославской области стал фильм «Повелитель ветра». Его посетили с начала ноября 2,8 тыс. человек. Сборы достигли 868 тыс. руб.

Алла Чижова