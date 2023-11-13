Фильм «По щучьему велению» собрал в Ярославской области 12 млн с начала ноября
Фильм «По щучьему велению» стал лидером кинопроката в Ярославской области, за последние две недели сборы составили 12,1 млн руб. Об этом говорят данные статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фильм стал наиболее популярным среди ярославцев: его посетили 46 тыс. зрителей, состоялось 948 сеансов. Средние сборы за сеанс составляют 12,7 тыс. руб., а среднее количество зрителей на сеанс — 49 человек. Фильм «По щучьему велению» остается лидером кинопроката и по всей России: общие сборы достигли 1,7 млрд руб.
На втором месте в области фильм «Минуточку», который показывают в Ярославле совместно с фильмами «Барби», «Оппенгеймер», «Пять ночей с Фредди». На «Минуточку» в Ярославле не продают отдельных билетов, но сборы фильма, согласно данным Фонда кино с начала ноября в Ярославской области, составляют 3,5 млн руб. Его посетили 10 тыс. зрителей.
Третьим по сборам в Ярославской области стал фильм «Повелитель ветра». Его посетили с начала ноября 2,8 тыс. человек. Сборы достигли 868 тыс. руб.