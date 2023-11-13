Экспериментальный режим по беспилотникам введен в Самарской области

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) установлен в Самарской области. Проект постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«В рамках ЭПР Самарской области впервые будут тестироваться как легкие, так и "тяжелые" беспилотники массой более 30 кг. Планируется порядка не менее 18 тыс. полетов»,— приводятся в сообщении слова директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ Владимира Волошина.

В дальнейшем результаты полетов задействуют для доработки дронов, которые создает самарский научно-производственный центр по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Также, по словам Владимира Волошина, экспериментальный правовой режим вводится в Самарской области «для изучения, моделирования и тестирования цифровой среды для отработки типовых бизнес-миссий» беспилотных авиасистем. Речь идет о БАС, которые будут использоваться «в интересах новых видов бизнеса, связанных с оказанием услуг с помощью беспилотных технологий».

Георгий Портнов