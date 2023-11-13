Кузбасской компании «Воскресенка» приостановили добычу золота на два месяца

По требованию Кемеровского межрайонного природоохранного прокурора Тисульский районный суд в Кузбассе приостановил деятельность ООО «Воскресенка» (добывает россыпное золото на одноименной реке) по недропользованию на водных объектах на 60 суток.

Как сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Кемеровской области, выездной прокурорской проверкой были выявлены нарушения в работе компании, привлеченная к проверке лаборатория зафиксировала превышение содержания в воде ручья Кедровский и реки Воскресенка железа, меди, взвешенных веществ. Кроме того, компания была оштрафована на 420 тыс. руб. за незаконный сброс загрязненных сточных вод, за размещение отвалов размываемых грунтов, сброс неочищенных промывочных вод, движение транспорта по технологической дороге без твердого покрытия, что является нарушением режима водоохранных зон Кедровского и Воскресенки.

Также в числе нарушений прокуратура указала на отсутствие экологической разрешительной документации у компании.

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Игорь Лавренков, Кемерово