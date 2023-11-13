В Казани протяженность велодорожек выросла до 39 км

Суммарная протяженность велодорожек в Казани составила 39 км. Об этом в ходе делового понедельника сказал мэр города Ильсур Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, велодорожки начали открывать в Казани с 2015 года. Первый маршрут проходил по Кремлевской, Дзержинской и Театральной. «И вот на сегодняшний день уже или пока еще только 39 километров»,— отметил господин Метшин.

В частности, в 2023 году велодорожки открыли на Кремлевской дамбе и улице Ершова — от входной группы Парка Горького, в парке Светлая Долина, а также на первом этапе Вознесенского тракта и вдоль дублера Горьковского шоссе.

"Ъ-Казань"