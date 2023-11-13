Первое место в России заняла Удмуртия по активности НКО

Удмуртия оказалась на первом месте среди регионов России по активности некоммерческих организаций. Результаты рейтинга представили Общественная палата России и рейтинговое агентство RAEX на итоговом форуме «Сообщество» в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Отмечается, что в регионе на сегодняшний день функционирует порядка 2 тыс. НКО, среди них 70% — социально ориентированные. В их числе профсоюзные организации, спортивные федерации, а также молодежные, национально-культурные и другие объединения.