В Башкирии устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб человек

В Мечетлинском районе устанавливают обстоятельства аварии с погибшим, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Вчера около 18.00 на перекрестке Промышленной улицы с улицей Юлаева в селе Большеустьикинское 70-летний водитель Opel Astra, по предварительным данным, не уступил дорогу и столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой находился 30-летний мужчина. В результате происшествия оба водителя и 37-летний пассажир Toyota госпитализированы с травмами. Позднее водитель Opel скончался в больнице.

Майя Иванова

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