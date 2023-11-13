В Казани завершают реконструкцию входной группы в парк Горького

Рабочие в данный момент завершают работы по реконструкции входной группы в казанский парк имени Горького. Об этом в ходе делового понедельника сказал замглавы исполкома Игорь Куляжев.

«Парк Горького является центральным городским парком, однако площадь перед ним представляла собой большое пустующее пространство с неудобными скамейками и пешеходными путями»,— отметил господин Куляжев.

По его словам, на площади перед парком отсутствовали зеленые насаждения. При этом там было много технических сооружений. Рабочие уже благоустроили там парадную зону, заменили пешеходные покрытия, позже там возведут солнцезащитные зонты для отдыха. Также были проведены работы по озеленению территории.

"Ъ-Казань"