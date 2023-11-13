Авито: спрос на услуги Деда Мороза в Нижегородской области вырос на 34%

В 2023 году в Нижегородской области за 1,5 месяца до Нового года спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки вырос на 34% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. По данным сервиса «Авито», средняя стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом в предновогодние дни начинается от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стоимость программы может меняться в зависимости от длительности представления и наполнения программы. Непосредственно в новогоднюю ночь услуги аниматоров обойдутся дороже. Кроме того, стоимость может зависеть от состава коллектива и опыта Деда Мороза — услуги студентов театральных вузов и начинающих актеров могут стоить дешевле труда их старших коллег.

Предложение от актеров и творческих коллективов, готовых организовать праздник, в Нижнем Новгороде в первой половине ноября уже выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и продолжает расти.

Андрей Репин