На трех участках трассы Екатеринбург — Пермь ограничено движение

На трех участках трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург введено ограничение движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Движение на участке с 338 км по 341 км трассы в направлении Перми осуществляется по одной полосе. С 315 км по 320 км в направлении Екатеринбурга проезд затруднен из-за проведения дорожных работ и большого транспортного потока. С 313 км по 315 трассы в направлении Перми движение также затруднено по этой причине.

Полина Хабарова

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