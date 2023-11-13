«Южуралзолото» установила ценовой диапазон IPO на уровне 55-60 копеек за акцию

Группа компаний «Южуралзолото» в рамках IPO установит индикативный ценовой диапазон на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию. Компания уже получила предложения от инвесторов об участии в IPO в объеме свыше 50% от ожидаемого, сообщается в релизе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Установленная цена за одну бумагу соответствует стоимости акционерного капитала компании в размере от 110 до 120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня и продлится до 21 ноября.

Цену IPO установят решением совета директоров по итогам окончания периода сбора заявок. Торги акциями компании на Мосбирже должны начаться 22 ноября. Торговый лот будет содержать 1 тыс. акций. Ожидается, что размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании.

В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером до 15% предложения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

«Южуралзолото» входит в топ-10 российских золотодобывающих компаний. Владеет месторождениями в Челябинской области и Хакасии. Компания добывает золото подземным и открытым способом.

Анастасия Ларина