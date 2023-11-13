В Тимашевском районе из оборота изъяли 12 тонн просроченной рыбы

В Тимашевском районе из оборота изъяли 12 тонн замороженной рыбы с нарушениями условий хранения: без маркировки и с истекшими сроками годности продукта. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Продукцию обнаружили на территории рыбоперерабатывающего предприятия. При этом помещение, в котором находилась рыба, было заражено плесенью, металлоконструкции подверглись коррозии, напольное покрытие повреждено, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию помещения.

«Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер не обеспечивают защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов, и насекомых, на предприятии установлено нахождение котов, меры по предотвращению их проникновения не принимаются»,— говорится в сообщении.

Также при проверке выяснилось, что отходы переработки на предприятии хранили рядом с готовой рыбной продукцией. Сведения о выявленных нарушениях переданы в региональную прокуратуру.

Анастасия Донскова

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