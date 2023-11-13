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В Саратовской области МКУ рассчиталось с сотрудниками после внимания прокуратуры

В Балашове Саратовский области МКУ «Городское ЖКХ» не выплатило сотрудникам более 1 млн руб. компенсаций за вредные условия труда, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки выяснилось, что выплаты не поступали с января 2021 года по февраль 2023 года.

Прокуроры обратились в суд, после чего предприятие погасило задолженность в полном объеме.

Никита Маркелов

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