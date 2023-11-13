Культурный форум в Петербурге откроет бесплатный концерт на Дворцовой площади

Культурную программу Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге откроет концерт на Дворцовой площади. Выступят Zivert, The Hatters и Dabro, сообщили в дирекции форума.

Концерт пройдет 16 ноября, в день открытия форума. Вход будет свободным для всех желающих старше 16 лет.

«Любителей танцевальной музыки, несомненно, порадует своими хитами и зарядом невероятной энергии хэдлайнер концерта — стильная Zivert. Компанию ей составит самобытная петербургская фолк-рок-группа The Hatters. «Шляпники» позиционируют себя как музыкально-театральный проект и олицетворяют новую волну российской рок-музыки. Также на сцену в этот вечер выйдет одна из самых душевных групп современности — Dabro, прорвавшаяся к вершинам музыкального Олимпа группа из Казани»,— рассказали об исполнителях организаторы концерта.

Международный культурный форум пройдет в Петербурге с 16 по 18 ноября. В нем примут участие представители более 70 стран.

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