На Кубани засеяли пшеницей больше 1,7 млн гектаров земли

Кубанские аграрии завершили сев озимых культур. В этом году под пшеницу в регионе отвели больше 1,7 млн га земли, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани отметил, что в 2023 году пшеницей засеяли на 100 тыс. га земли больше, чем в прошлом. В приоритете также ячмень и тритикале.

При посеве использовались в основном семена, которые селекционировали на Кубани. Они, как отметил господин Кондратьев, адаптированы к климату и почвам региона, устойчивы к непогоде. По словам губернатора, благодаря этому можно рассчитывать на хороший урожай.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram