В 2023 году в пожарах погибли 214 жителей Башкирии

С начала текущего года в Башкирии во время пожаров погибли 214 человек, в том числе четверо детей, еще 190 человек получили травмы, сообщает пресс-служба МЧС республики. Большая часть погибших и пострадавших надышались угарным газом. Всего с начала года произошло 9,2 тыс. пожаров, в прошлом году за тот же период было 9,7 тыс. пожаров.

В 2022 году в результате пожаров погибли 186 человек, в том числе шестеро детей, травмировано 226 человек, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе республиканского МЧС.

Майя Иванова

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