Нижегородская область на 68 месте по соотношению ипотечного платежа к зарплате

Нижегородская область заняла 68 место среди российских регионов по соотношению ипотечных платежей к среднему уровню зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным исследования «РИА Новости» это соотношение составляет 56,7%.

Средний размер ипотечного кредита в Нижегородской области в 2023 году составил 3,6 млн руб., его средний срок — 283 месяца.

Самое большое соотношение ежемесячного взноса и заработка зафиксировано в Калмыкии — 92,7%. Самое маленькое — в Магаданской области — 25,5%.

Андрей Репин