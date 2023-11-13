Нижегородская область на 68 месте по соотношению ипотечного платежа к зарплате
Нижегородская область заняла 68 место среди российских регионов по соотношению ипотечных платежей к среднему уровню зарплаты.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По данным исследования «РИА Новости» это соотношение составляет 56,7%.
Средний размер ипотечного кредита в Нижегородской области в 2023 году составил 3,6 млн руб., его средний срок — 283 месяца.
Самое большое соотношение ежемесячного взноса и заработка зафиксировано в Калмыкии — 92,7%. Самое маленькое — в Магаданской области — 25,5%.