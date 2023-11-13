В Башкирии компания оштрафована за нарушения при дноуглублении реки Белой

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск министерства природопользования и экологии Башкирии и решил взыскать с уфимского ООО «Партнер» 1,2 млн руб. штрафа, сообщили в пресс-службе минэкологии. Ведомство в июне 2018 года заключило с ответчиком госконтракт стоимостью 25 млн руб. на расчистку и дноуглубление реки Белой в деревнях Байназарово, Набиево и Старомунасипово в Бурзянском районе. «Партнер» должен был завершить работы до декабря 2020 года, однако не выполнил условия. Министерство расторгло контракт в одностороннем порядке и потребовало выплатить штраф. В досудебном порядке компания требование не исполнила.

В июне текущего года минэкологии подало иск в суд. Ответчик на заседание не явился.

ООО «Партнер» зарегистрировано в 2012 году в Уфе. Учредителем выступает Рашида Васильева. За 2022 год прибыль компании составила 542 тыс. руб., выручка — 34,4 млн руб.

Наталья Балыкова

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