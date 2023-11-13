Суд назначил экспертизу по делам о сносе двух кафе в Черняевском лесу

По судебным делам о сносе двух кафе — «Сундук» и Beerloga в Черняевском лесу в Перми назначена экспертиза. Сноса двух строений, в которых находятся заведения, требует администрация Индустриального района города. Исковое заявление о сносе кафе «Сундук» на ул. Гатчинской, 17а, рассматривается в Арбитражном суде Пермского края. Сноса кафе Beerloga на ул. Гатчинской, 17/1, власти требуют в Индустриальном райсуде города.

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Как указано в картотеке арбитражного суда, решение о проведении комплексной строительно-технической и пожарно-технической экспертизы по кафе «Сундук» было принято этим летом. 2 ноября эксперты из организации «Центр экспертизы строительства» ходатайствовали о продлении срока экспертизы до 15 ноября. Суд удовлетворил ходатайство. Согласно сведениям на сайте Индустриального райсуда, экспертиза по делу о сносе кафе Beerloga была назначена тоже летом. Производство по этому исковому заявлению пока приостановлено.

Сейчас пермские власти активно занимаются благоустройством Черняевского леса, работы ведутся в рамках проекта «Зеленое кольцо». Концепция реконструкции парка включает в себя формирование тропиночной сети по существующим маршрутам с применением природосберегающих технологий и материалов, обустройство входных групп и навигации для удобства посетителей, а также реновацию существующих рекреационных зон.