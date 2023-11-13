В Керчи 11-летний мальчик попал под колеса иномарки

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего в Керчи. На улице Войкова 11-летний мальчик попал под колеса иномарки, сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым

По данным ведомства, 18-летний водитель «Дэу Ланос» утром 13 ноября ехал со стороны улицы Петрова в сторону Казакова и сбил юного пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram