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В Керчи 11-летний мальчик попал под колеса иномарки

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего в Керчи. На улице Войкова 11-летний мальчик попал под колеса иномарки, сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым

По данным ведомства, 18-летний водитель «Дэу Ланос» утром 13 ноября ехал со стороны улицы Петрова в сторону Казакова и сбил юного пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков

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