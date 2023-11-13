92-летняя тюменка пожертвовала 9 млн рублей на СВО, оставшиеся от сына-военного

В Тюменской области 92-летняя женщина захотела пожертвовать 9 млн руб. на нужды специальной военной операции (СВО), сообщает портал 72.ру. По данным издания пенсионерка пришла в военкомат с просьбой забрать у нее миллионы, которые остались у нее от умершего 53-летнего сына. Мужчина был военным и учился в ТВВИКУ.

«Она пришла в военкомат и сказала, что хочет отдать деньги по военному направлению. Военкомат не может принять эти деньги, поэтому связали ее с сопутствующими организациями. Как сложилась ее судьба дальше — неизвестно»,— рассказала изданию пресс-секретарь военного комиссара Тюменской области Алсу Ачибаева.

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